SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Vetropack A-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41,45 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,413 Vetropack A-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 19,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,62 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52,38 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A belief sich zuletzt auf 391,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at