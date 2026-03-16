Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
Vetropack A-Investmentbeispiel
16.03.2026 10:04:12
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Vetropack A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Vetropack A-Anteile bei 60,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,667 Vetropack A-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.03.2026 auf 20,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 339,17 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 66,08 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Vetropack A eine Marktkapitalisierung von 403,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
