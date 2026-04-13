Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Profitabler Vetropack A-Einstieg?
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13.04.2026 10:03:42
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vetropack A-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 173,010 Vetropack A-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.04.2026 auf 23,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 057,09 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 59,43 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Vetropack A eine Marktkapitalisierung von 464,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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