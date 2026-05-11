Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

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Lohnendes Vetropack A-Investment? 11.05.2026 10:04:47

SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vetropack A-Aktie Anlegern gebracht.

Das Vetropack A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Anteile betrug an diesem Tag 57,10 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,751 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 35,55 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Papiers am 08.05.2026 auf 20,30 CHF belief. Mit einer Performance von -64,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Vetropack A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 402,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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