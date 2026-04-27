Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

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Vetropack A-Investmentbeispiel 27.04.2026 10:03:32

SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vetropack A-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vetropack A-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Vetropack A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,461 Vetropack A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 19,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 695,04 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,50 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Vetropack A zuletzt 388,97 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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