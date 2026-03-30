Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Frühe Anlage
|
30.03.2026 10:03:40
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vetropack A-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 29,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Vetropack A-Aktie investierten, hätten nun 3,448 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 27.03.2026 auf 21,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,66 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Vetropack A belief sich jüngst auf 433,25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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