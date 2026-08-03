SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vetropack A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vetropack A-Aktien gewesen.

Am 03.08.2021 wurde die Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,715 Vetropack A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vetropack A-Papiers auf 18,92 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32,45 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,55 Prozent verringert.

Vetropack A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 374,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at