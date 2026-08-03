Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Rentables Vetropack A-Investment?
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03.08.2026 10:03:45
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vetropack A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 03.08.2021 wurde die Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,715 Vetropack A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vetropack A-Papiers auf 18,92 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32,45 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,55 Prozent verringert.
Vetropack A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 374,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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