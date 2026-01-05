SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vetropack A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Vetropack A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vetropack A-Anteile bei 25,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hat, hat nun 3,953 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,96 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 30.12.2025 auf 22,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 13,04 Prozent verkleinert.

Vetropack A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 436,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at