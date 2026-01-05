Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

Vetropack A-Investition im Blick 05.01.2026 10:03:53

SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vetropack A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Vetropack A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vetropack A-Anteile bei 25,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hat, hat nun 3,953 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,96 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 30.12.2025 auf 22,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 13,04 Prozent verkleinert.

Vetropack A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 436,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Vetropack Holding AG Act nom -A- 23,40 -0,64% Vetropack Holding AG Act nom -A-

