Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Vetropack A-Investition im Blick
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vetropack A-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Vetropack A-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vetropack A-Anteile bei 25,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hat, hat nun 3,953 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,96 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 30.12.2025 auf 22,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 13,04 Prozent verkleinert.
Vetropack A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 436,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Vetropack Holding AG Act nom -A-
|23,40
|-0,64%
