Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Performance im Blick
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Vetropack A-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Vetropack A-Aktie an diesem Tag bei 44,35 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Vetropack A-Aktie investierten, hätten nun 2,255 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,65 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 46,56 CHF wert. Mit einer Performance von -53,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Vetropack A belief sich zuletzt auf 409,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-
|
09.03.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
23.02.26
|SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Vetropack Holding AG Act nom -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vetropack Holding AG Act nom -A-
|22,15
|-1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.