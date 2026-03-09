SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Vetropack A-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Vetropack A-Aktie an diesem Tag bei 44,35 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Vetropack A-Aktie investierten, hätten nun 2,255 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,65 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 46,56 CHF wert. Mit einer Performance von -53,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A belief sich zuletzt auf 409,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at