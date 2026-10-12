Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Performance unter der Lupe
|
12.10.2026 10:03:45
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Vetropack A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 43,103 Vetropack A-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 18,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 787,93 CHF wert. Mit einer Performance von -21,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Vetropack A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 362,89 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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