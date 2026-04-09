Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Profitable Villars SA-Investition?
|
09.04.2026 10:03:27
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.04.2016 wurden Villars SA-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 487,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,205 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,10 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 08.04.2026 auf 580,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 19,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 61,55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Villars SA
|
10:03
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.04.26
|SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.03.26
|SIX-Handel: SPI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Zürich in Rot: SPI fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
26.03.26
|SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Villars SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Villars SA
|580,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.