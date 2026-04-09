SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.04.2016 wurden Villars SA-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 487,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,205 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,10 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 08.04.2026 auf 580,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 19,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 61,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at