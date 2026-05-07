Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Lohnende Villars SA-Investition?
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07.05.2026 10:03:46
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 07.05.2016 wurde das Villars SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 515,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, befänden sich nun 1,942 Villars SA-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 174,76 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 06.05.2026 auf 605,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,48 Prozent gesteigert.
Villars SA wurde am Markt mit 64,72 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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