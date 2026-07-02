Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Performance unter der Lupe
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02.07.2026 10:03:41
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Villars SA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Villars SA-Anteile bei 500,00 CHF. Bei einem Villars SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,200 Villars SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 600,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,00 Prozent angezogen.
Villars SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62,60 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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