Villars Aktie

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WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

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Profitable Villars SA-Anlage? 24.09.2026 10:03:25

SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Villars SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.09.2016 wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Villars SA-Papier letztlich bei 520,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,192 Villars SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 585,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,50 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Villars SA einen Börsenwert von 61,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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