Villars Aktie

Villars für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

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Performance unter der Lupe 30.07.2026 10:03:24

SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Villars SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Villars SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Villars SA-Aktie bei 491,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,037 Villars SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 181,26 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Papiers am 29.07.2026 auf 580,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18,13 Prozent.

Villars SA wurde am Markt mit 60,60 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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