WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

Lohnender Villars SA-Einstieg? 04.12.2025 10:03:38

SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Villars SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Villars SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 770,00 CHF wert. Bei einem Villars SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,299 Villars SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 575,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 746,75 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,32 Prozent eingebüßt.

Villars SA war somit zuletzt am Markt 60,60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

