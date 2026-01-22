Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Performance im Blick
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Villars SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Villars SA-Anteile an diesem Tag 585,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,709 Villars SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.01.2026 974,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 570,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 2,56 Prozent gesunken.
Villars SA war somit zuletzt am Markt 63,63 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
