Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Langfristige Anlage
|
16.07.2026 10:03:23
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Villars SA-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Villars SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 700,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,286 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Villars SA-Aktie auf 575,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 214,29 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 214,29 CHF, was einer negativen Performance von 17,86 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Villars SA belief sich zuletzt auf 62,63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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