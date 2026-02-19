SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Villars SA-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Villars SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.02.2025 wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Villars SA-Anteile bei 590,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hat, hat nun 16,949 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Villars SA-Papiers auf 580,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 830,51 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,69 Prozent abgenommen.

Villars SA war somit zuletzt am Markt 61,11 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

