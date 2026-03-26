Villars Aktie

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WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

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Villars SA-Investition 26.03.2026 10:03:29

SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Villars SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Villars SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 755,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,325 Villars SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 754,97 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 25.03.2026 auf 570,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 754,97 CHF entspricht einer negativen Performance von 24,50 Prozent.

Villars SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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