SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Villars SA-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.03.2025 wurde die Villars SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Villars SA-Aktie an diesem Tag 555,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Villars SA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,180 Villars SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (595,00 CHF), wäre das Investment nun 107,21 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,21 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA belief sich zuletzt auf 62,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at