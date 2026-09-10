Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Villars SA-Investmentbeispiel
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10.09.2026 10:03:55
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 3 Jahren eingebracht
Villars SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Villars SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 680,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,471 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 852,94 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Papiers am 09.09.2026 auf 580,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 14,71 Prozent vermindert.
Am Markt war Villars SA jüngst 60,57 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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