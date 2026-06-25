Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Profitables Villars SA-Investment?
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25.06.2026 10:04:10
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Villars SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Villars SA-Papier bei 750,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,333 Villars SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Villars SA-Anteile wären am 24.06.2026 8 000,00 CHF wert, da der Schlussstand 600,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,00 Prozent verringert.
Der Villars SA-Wert an der Börse wurde auf 59,44 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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