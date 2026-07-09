Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Langfristige Investition
|
09.07.2026 10:03:25
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Villars SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 600,00 CHF. Bei einem Villars SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,667 Villars SA-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 575,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 958,33 CHF wert. Mit einer Performance von -4,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Villars SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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