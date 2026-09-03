Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Rentable Villars SA-Anlage?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Villars SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das Villars SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 610,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,164 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.09.2026 95,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 585,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,10 Prozent.
Insgesamt war Villars SA zuletzt 63,11 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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