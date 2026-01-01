SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Villars SA-Aktien verlieren können.

Villars SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Villars SA-Papier 780,00 CHF wert. Bei einem Villars SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,282 Villars SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (580,00 CHF), wäre die Investition nun 743,59 CHF wert. Damit wäre die Investition um 25,64 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Villars SA belief sich zuletzt auf 60,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at