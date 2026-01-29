Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Lohnende Villars SA-Investition?
|
29.01.2026 10:03:56
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 29.01.2023 wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Villars SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 765,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,072 Villars SA-Anteilen. Die gehaltenen Villars SA-Anteile wären am 28.01.2026 7 450,98 CHF wert, da der Schlussstand 570,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 25,49 Prozent verkleinert.
Villars SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
