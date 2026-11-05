SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Villars SA-Aktien gewesen.

Am 05.11.2023 wurde die Villars SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 630,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Villars SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,159 Villars SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Villars SA-Papiers auf 580,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,06 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,94 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Villars SA eine Marktkapitalisierung von 60,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at