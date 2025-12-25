Villars Aktie

Villars für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

Rentabler Villars SA-Einstieg? 25.12.2025 10:03:26

SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Villars SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Villars SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Villars SA-Anteile letztlich bei 590,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,695 Villars SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 966,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 570,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 3,39 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Villars SA betrug jüngst 59,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Villars SA 570,00 -0,87% Villars SA

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

