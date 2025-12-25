Villars Aktie
SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor einem Jahr angefallen
Villars SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Villars SA-Anteile letztlich bei 590,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,695 Villars SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 966,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 570,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 3,39 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Villars SA betrug jüngst 59,69 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
