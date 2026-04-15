Vontobel Aktie

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WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Dividendenanpassung 15.04.2026 10:02:29

SPI-Titel Vontobel-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken Vontobel-Aktionäre entgegen

SPI-Titel Vontobel-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken Vontobel-Aktionäre entgegen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Vontobel-Dividendenausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Vontobel am 14.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,00 CHF je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Alles in allem schüttet Vontobel 169,90 Mio. CHF an Aktionäre aus. Damit wurde die Vontobel-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,059 Prozent vergrößert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Das Vontobel-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 72,10 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Vontobel, demnach wird der Vontobel-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Vontobel-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Vontobel-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Vontobel-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,67 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 4,72 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich der Kurs von Vontobel via SIX SX um 3,93 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 27,42 Prozent besser entwickelt als der Vontobel-Kurs.

Vontobel- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 3,07 CHF aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,25 Prozent sinken.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Vontobel

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Vontobel beträgt aktuell 3,996 Mrd. CHF. Vontobel besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,88. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Vontobel einen Umsatz von 1,882 Mrd.CHF sowie ein EPS von 4,99 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: iStockphoto

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