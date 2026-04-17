SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Vontobel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Vontobel-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vontobel-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 235,294 Vontobel-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 258,82 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 16.04.2026 auf 69,10 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,59 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Vontobel eine Börsenbewertung in Höhe von 3,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at