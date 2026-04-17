Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Performance unter der Lupe
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Vontobel-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vontobel-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 235,294 Vontobel-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 258,82 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 16.04.2026 auf 69,10 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,59 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Vontobel eine Börsenbewertung in Höhe von 3,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
Analysen zu Vontobel AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vontobel AG (N)
|75,50
|1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.