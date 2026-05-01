Vontobel Aktie

Vontobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Langfristige Investition 01.05.2026 10:03:56

SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vontobel-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Vontobel-Papier letztlich bei 59,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,750 Vontobel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vontobel-Anteile wären am 30.04.2026 1 108,88 CHF wert, da der Schlussstand 66,20 CHF betrug. Mit einer Performance von +10,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Vontobel eine Börsenbewertung in Höhe von 3,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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