Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Vontobel-Anlage
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren eingebracht
Am 26.06.2023 wurde die Vontobel-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54,80 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vontobel-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,825 Vontobel-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.06.2026 132,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 72,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,66 Prozent.
Am Markt war Vontobel jüngst 4,02 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
Analysen zu Vontobel AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vontobel AG (N)
|79,00
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.