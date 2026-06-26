SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren eingebracht

Am 26.06.2023 wurde die Vontobel-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54,80 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vontobel-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,825 Vontobel-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.06.2026 132,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 72,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,66 Prozent.

Am Markt war Vontobel jüngst 4,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at