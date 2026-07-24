Vontobel Aktie

Vontobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Vontobel-Investment im Blick 24.07.2026 10:03:37

SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Vontobel-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,949 Vontobel-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 340,68 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 23.07.2026 auf 79,10 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 340,68 CHF entspricht einer Performance von +34,07 Prozent.

Vontobel wurde am Markt mit 4,44 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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