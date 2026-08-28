Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Profitable Vontobel-Investition?
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28.08.2026 10:03:39
SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Vontobel-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vontobel-Papier 85,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,170 Vontobel-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 91,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,78 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,78 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Vontobel bezifferte sich zuletzt auf 5,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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