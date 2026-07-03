SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Vontobel-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Vontobel-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Vontobel-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 73,35 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Vontobel-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,633 Vontobel-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 012,95 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 02.07.2026 auf 74,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,30 Prozent.

Der Börsenwert von Vontobel belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at