WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

Profitabler Vontobel-Einstieg? 02.01.2026 10:03:35

SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vontobel-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 63,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 157,233 Vontobel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vontobel-Anteile wären am 30.12.2025 10 110,06 CHF wert, da der Schlussstand 64,30 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 1,10 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Vontobel einen Börsenwert von 3,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

