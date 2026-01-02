Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Profitabler Vontobel-Einstieg?
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vontobel-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 63,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 157,233 Vontobel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vontobel-Anteile wären am 30.12.2025 10 110,06 CHF wert, da der Schlussstand 64,30 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 1,10 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Vontobel einen Börsenwert von 3,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.12.25