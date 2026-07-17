SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das Vontobel-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Vontobel-Anteile an diesem Tag bei 69,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,445 Vontobel-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vontobel-Aktie auf 82,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,50 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 18,50 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Vontobel betrug jüngst 4,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at