Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Langfristige Anlage
|
17.07.2026 10:03:58
SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Vontobel-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Vontobel-Anteile an diesem Tag bei 69,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,445 Vontobel-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vontobel-Aktie auf 82,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,50 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 18,50 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Vontobel betrug jüngst 4,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
|
17.07.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.07.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vontobel von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.07.26
|Handel in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.06.26