SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Vontobel-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vontobel-Anteile betrug an diesem Tag 61,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vontobel-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,629 Vontobel-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,63 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 08.10.2026 auf 88,80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44,63 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Vontobel bezifferte sich zuletzt auf 5,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at