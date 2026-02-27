SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Vontobel-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66,90 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,948 Vontobel-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 052,32 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Anteils am 26.02.2026 auf 70,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,23 Prozent zugenommen.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,88 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at