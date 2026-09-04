Vontobel Aktie

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WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Vontobel-Anlage im Blick 04.09.2026 10:03:59

SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vontobel-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Vontobel-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Vontobel-Aktie 47,50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,053 Anteilen. Die gehaltenen Vontobel-Aktien wären am 03.09.2026 1 960,00 CHF wert, da der Schlussstand 93,10 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 96,00 Prozent.

Vontobel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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