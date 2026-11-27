So viel hätten Anleger mit einem frühen Vontobel-Investment verdienen können.

Am 27.11.2016 wurden Vontobel-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vontobel-Anteile bei 51,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,569 Vontobel-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 1 708,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 87,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,84 Prozent vermehrt.

Vontobel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at