SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Vontobel-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Vontobel-Anteile bei 41,65 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,010 Vontobel-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 611,04 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 19.03.2026 auf 67,10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,10 Prozent angezogen.

Vontobel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,74 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at