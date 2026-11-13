Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Langfristige Anlage
|
13.11.2026 10:03:46
SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Vontobel-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Vontobel-Aktie an diesem Tag bei 48,55 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 205,973 Vontobel-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 19 485,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 94,85 Prozent gleich.
Vontobel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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