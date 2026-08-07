Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Lohnendes Vontobel-Investment?
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07.08.2026 10:03:56
SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Vontobel-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vontobel-Papier 45,40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,203 Vontobel-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,85 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 06.08.2026 auf 87,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,85 Prozent gesteigert.
Vontobel war somit zuletzt am Markt 4,83 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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