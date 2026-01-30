SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Vontobel-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Am 30.01.2025 wurde das Vontobel-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Vontobel-Aktie an diesem Tag bei 66,90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vontobel-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,495 Vontobel-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 67,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,15 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,15 Prozent gesteigert.

Am Markt war Vontobel jüngst 3,78 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at