SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vontobel-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vontobel-Investment gewesen.

Am 06.11.2025 wurden Vontobel-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vontobel-Aktie an diesem Tag 58,20 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,182 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 92,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 584,19 CHF wert. Damit wäre die Investition um 58,42 Prozent gestiegen.

Vontobel wurde am Markt mit 5,31 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at