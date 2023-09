SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Vontobel-Investment eingefahren

Bei einem frühen Investment in Vontobel-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Vontobel-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60,80 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hat, hat nun 1,645 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 86,51 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,49 Prozent.

Vontobel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at