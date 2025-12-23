VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|VP Bank-Investment im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades VP Bank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79,75 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,254 VP Bank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,83 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 22.12.2025 auf 84,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,83 Prozent angewachsen.
VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 526,08 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
