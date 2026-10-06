VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Profitabler VP Bank-Einstieg?
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06.10.2026 10:03:24
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VP Bank-Aktie bei 80,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die VP Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,376 VP Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 92,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 138,61 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 13,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von VP Bank bezifferte sich zuletzt auf 583,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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